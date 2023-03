Ex Gkn | martedì 21 marzo alle 18 la maratona culturale a sostegno del Collettivo di Fabbrica Segui la diretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023) Moni Ovadia, Stefano Massini, Gaia Nanni, Alessandro Barbero, Daniela Morozzi e Alberto Prunetti parteciperanno domani d18 a ‘Cronache dall’assedio. Arte e cultura a difesa della Gkn‘,social e Youtube adelle iniziative deldi, per la reindustrializzazione delladi Campi Bisenzio (Firenze), “a dimostrare come il mondo della cultura e dello spettacolo siano in prima fila in difesa dei diritti del lavoro”. L’appello per la ex Gkn è stato sottoscritto da oltre 280 persone e 130 organizzazioni, e in cui spiccano nomi come come l’attore Valerio Mastandrea, la cantante Ginevra Di Marco, lo storico Alessandro Barbero o il sociologo Domenico De Masi, insieme a realtà come la Chiesa Valdese di Firenze, Legambiente Toscana, l’Associazione ...