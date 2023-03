Evra si traveste da Bob Marley | ' Dont' worry | be happy!'

(Di martedì 21 marzo 2023) Ecco l'ultima trovata di Patrice, ex terzino di Manchester United e Juve, pubblicata sui social: la gag ha fatto il giro del ...

Ecco l'ultima trovata di Patrice, ex terzino di Manchester United e Juve, pubblicata sui social: la gag ha fatto il giro del ...Un altro episodio della saga di Patricesui social: stavolta, in occasione di United - City, lo sfottò è davvero epico.in versione ...Ecco l'ultima trovata di Patrice, ex terzino di Manchester United e Juve, pubblicata sui social: la gag ha fatto il giro del ...

Juve, Rabiot esce allo scoperto: la condizione per il rinnovo Corriere dello Sport

Come ogni lunedì l'ex terzino di Man. United e Juve ci aiuta ad iniziare bene la settimana (Da Instagram: @patrice.evra) ...