Particolari rivelazioni di Patrice Evra che ha raccontato come Ferguson sia riuscito a convincerlo a firmare con il Manchester United, club con il quale l'ex bianconero ha militato dal 2006 al 2014. Evra ha anche rivelato che su di lui c'erano Liverpool e Inter, oltre ai red devils.

Evra racconta il primo incontro con Ferguson: "Sembrava l'interrogatorio dell'FBI..." Corriere dello Sport

L'ex difensore della Juve ha rivelato la fugace trattativa che l'ha portato al Manchester United nel 2006, nonostante gli interessamenti di Inter e Liverpool ...