Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Dopo aver vinto l’Uae Tour, l’iridato ha ripreso a correre in Europa: “I miei numeri sono già buoni” - Gazzetta_it : Dopo aver vinto l’Uae Tour, l’iridato ha ripreso a correre in Europa: “I miei numeri sono già buoni” - SpazioCiclismo : Il sigillo di Van der Poel alla #MSR2023, la sfida Roglic-Evenepoel alla #VueltaCatalunya e il pavé nel nuovo episo… -

C'è mancato poco che, al debutto stagionale in Europa, Remcovincesse. E non c'è dubbio che ci tenesse a farlo, vista la stizza con cui ha accolto il secondo posto alle spalle di Primoz Roglic a Sant Feliu de Guíxols, prima tappa della Volta Catalunya:...... vinta dallo sloveno Roglic sull'iridato), ottenuto per pochi centesimi dal bresciano ... Sonny sperava in cuor suo di poter tornare a correre ,che aveva capito come vincere nei grandi ...Bene Ciccone,l'arrivo in salita a Vallter La corsa è però diventata più impegnativa del ... quasi a 300 metri dall'arrivo, mentre Remcosi è fatto largo alle sue spalle prendendogli la ...

Evenepoel: "Ora un test chiave per il Giro. E quando conta sarò pronto" La Gazzetta dello Sport

C’è mancato poco che, al debutto stagionale in Europa, Remco Evenepoel vincesse. E non c’è dubbio che ci tenesse a farlo, vista la stizza con cui ha accolto il secondo posto alle spalle di Primoz ...Ciclismo, il campione di Casto giunse secondo alla prima tappa del Giro di Catalogna, poi fu colpito da un malore. Dopo mesi l’addio alle corse ...