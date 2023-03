Evasione fiscale e autoriciclaggio, a giudizio la Pivetti (Di martedì 21 marzo 2023) L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è stata rinviata a giudizio dal gup del tribunale di Milano, Fabrizio Filice, con l’accusa di Evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l’accusa, sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è accusata di una serie di operazioni commerciali che sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali Il gup ha accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia. A giudizio anche altre cinque persone, tra cui l’ex pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo, Leonardo “Leo” Isolani. Il dibattimento, per tutti gli imputati, si aprirà il prossimo 13 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 marzo 2023) L’ex presidente della Camera, Irene, è stata rinviata adal gup del tribunale di Milano, Fabrizio Filice, con l’accusa diper una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l’accusa, sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. L’ex presidente della Camera Ireneè accusata di una serie di operazioni commerciali che sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali Il gup ha accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia. Aanche altre cinque persone, tra cui l’ex pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo, Leonardo “Leo” Isolani. Il dibattimento, per tutti gli imputati, si aprirà il prossimo 13 ...

