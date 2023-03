Europei U19, mercoledì l’esordio dell’Italia nella seconda fase di qualificazione (Di martedì 21 marzo 2023) nella giornata di mercoledì la Nazionale Italiana Under 19 esordirà contro i padroni di casa della Germania nella seconda fase di qualificazione dell’Europeo di categoria. Azzurri appaiati nel gruppo 2 con anche Slovenia e Belgio. Una qualificazione davvero difficile, considerando che l’unico pass per il turno successivo sarà dato dal primo posto nel girone. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023)giornata dila Nazionale Italiana Under 19 esordirà contro i padroni di casa della Germaniadidell’Europeo di categoria. Azzurri appaiati nel gruppo 2 con anche Slovenia e Belgio. Unadavvero difficile, considerando che l’unico pass per il turno successivo sarà dato dal primo posto nel girone. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EuropeiU19, mercoledì l’esordio dell’#Italia nella seconda fase di qualificazione - pazzamentejuve : Dellavalle e Hasa, con l'Italia U19 tre partite importanti in vista della qualificazione alla fase finale dei pross… - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Italia U19, via alla seconda fase di qualificazione agli Europei: convocato Francesco Pio Esposito - FcInterNewsit : Italia U19, via alla seconda fase di qualificazione agli Europei: convocato Francesco Pio Esposito -