Eurocup 2022 23 | controllo e paura nel finale per Brescia | con Lubiana è 84-82

(Di martedì 21 marzo 2023) 84-82 nel match tra, sfida valida come diciassettesima giornata della/2023 di basket. Vittoria che stava per sfuggire neltra le bani di, inper tutta la durata della gara. Il miglior marcatore del match è stato Josh Adams, che mette a segno 19 punti, i quali non bastano per regalare la vittoria agli ospiti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partitaparte forte, mettendo ritmo ed intensità in campo. Grazie ai canestri di Cournooh i padroni di casa si portano così sul +8 a chiusura dei primi 10 minuti di gioco. 24-16. Gli ospiti tuttavia provano a reagire, con un buon rendimento di Rebec a canestro, riuscendo nella seconda frazione quasi a pareggiare. Dopo la folata ...

89 - 87 nel match tra Amburgo e Trento , sfida valida come diciassettesima giornata della/2023 di basket . Sconfitta che brucia per Trento in trasferta, in controllo per diverse frazioni della gara. Il miglior marcatore del match è stato Anthony Polite, che regala la vittoria ...

89-87 nel match tra Amburgo e Trento, sfida valida come diciassettesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Sconfitta che brucia per Trento in trasferta, in controllo per diverse frazioni ...Sconfitta dolorosissima per Trento nella 17ma giornata dell’EuroCup 2022-2023. All’Edel-Optics. De Arena gli uomini di Emanuele Molin lottano per tutti i 40 minuti contro l’Amburgo, ma alla fine sono ...