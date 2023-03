(Di martedì 21 marzo 2023) Un calendario ricchissimo che allieta l’intera. Quest’anno il Caracalla Festival torna in un’edizione estesa, che non si limiterà al sololirico. Ad annunciare le novità l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. “Ilritorna a Caracalla anche questa, però con un’importante novità: non si tratterà più solo del cartellone estivo dellirico di Roma ma di un vero e proprio festival interdisciplinare che si andrà ad aggiungere alle numerose iniziative in arrivo dell’2023. IlFestival 2023’ si articolerà in 50, dal 30 maggio al 10 agosto, e spazierà tra numerosi generi: dall’opera alla danza, dal cinema al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AriannaAmbrosi0 : RT @CorriereCitta: Estate romana, arriva il ‘Caracalla Festival’: 50 serate del Teatro dell’Opera - CorriereCitta : Estate romana, arriva il ‘Caracalla Festival’: 50 serate del Teatro dell’Opera - quartomiglio : PUBBLICATO L’AVVISO PUBBLICO “ESTATE ROMANA 2023-2024” - Spettakolo_mag : Nell'attesa della pubblicazione del decimo album d'inediti, @daniesilvestri annuncia il sold out della data romana… - OTRlive : La data romana del 19/05 è sold out, ma niente paura, @daniesilvestri torna nella capitale il 25/07 con ESTATE X, u… -

Stanca della propria vita e delle proprie relazioni superficiali, vaga nell'alta società. ... Per la stessa rete, nell'del 2020 è nel cast del game show Resta a casa e vinci , condotto da ...È allarme lavoratori nel settore della somministrazione. Ne mancherebbero all'appello 25mila,... specie in vista dell'quando il lavoro, per via dei turisti e delle giornate che si ...Una serata in discoteca e l'incontro con un fotografo sembrano i ponti per il successo, raccontano di altre voci, di altra vita, oltre alla torrida, ordinaria. Nella sua bellezza la ...

"Estate Romana 2023-2024", online l'avviso pubblico Roma Capitale

Un calendario ricchissimo che allieta l’intera estate romana. Quest’anno il Caracalla Festival torna in un’edizione estesa, che non si limiterà al solo teatro lirico. Ad annunciare le novità ...Roma, 21 mar. (askanews) – Il Teatro dell’Opera ritorna a Caracalla anche questa estate, però con un’importante novità: non si tratterà più solo del cartellone estivo del teatro lirico di Roma “ma di ...