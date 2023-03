Esplosioni a Dzhankoi, in Crimea settentrionale. Kiev: "Abbiamo distrutto missili russi" (Di martedì 21 marzo 2023) missili da crociera russi "Kalibr", trasportati in treno e destinati alla flotta russa nel Mar Nero, sono stati distrutti in un'esplosione avvenuta nella città di Dzhankoi, in Crimea. L'annuncio è stato dato dal ministero della Difesa ucraino. Le autorità di Kiev non hanno rivendicato direttamente la responsabilità dell'attacco, affermando però che serve a "smilitarizzare ulteriormente la russia e preparare la penisola di Crimea alla liberazione dall'occupazione". Sergei Askyonov, a capo delle autorità filorusse locali, ha confermato l'attacco e l'attivazione del sistema di difesa aerea della regione e - riporta la Dpa - ha annunciato l'abbattimento di due droni ucraini a Dzhankoi. Una persona è rimasta ferita e due edifici sono ... Leggi su lastampa (Di martedì 21 marzo 2023)da crociera"Kalibr", trasportati in treno e destinati alla flotta russa nel Mar Nero, sono stati distrutti in un'esplosione avvenuta nella città di, in. L'annuncio è stato dato dal ministero della Difesa ucraino. Le autorità dinon hanno rivendicato direttamente la responsabilità dell'attacco, affermando però che serve a "smilitarizzare ulteriormente laa e preparare la penisola dialla liberazione dall'occupazione". Sergei Askyonov, a capo delle autorità filorusse locali, ha confermato l'attacco e l'attivazione del sistema di difesa aerea della regione e - riporta la Dpa - ha annunciato l'abbattimento di due droni ucraini a. Una persona è rimasta ferita e due edifici sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Esplosioni a Dzhankoi, in Crimea settentrionale. Kiev: 'Abbiamo distrutto missili russi' - Dome689 : RT @Open_gol: Le autorità locali del territorio occupato riferiscono solo di alcuni edifici colpiti dai rottami dei droni intercettati http… - Open_gol : Le autorità locali del territorio occupato riferiscono solo di alcuni edifici colpiti dai rottami dei droni interce… - OlderGf : Delle esplosioni sono state registrate a #Dzhankoi in Crimea per un probabile attacco di droni dell'#Ukraine -