Esordio vincente alla Viareggio Cup | Sassuolo-Rukh L’Viv 1-0 Fotogallery

Il Sassuolo vince 1-0 la gara inaugurale della 73^ Viareggio Cup contro la formazione ucraina del Rukh di Leopoli. Si è giocato allo stadio di Torre del Lago, provincia di Lucca, dove il match è stato preceduto dalla cerimonia d'apertura della manifestazione. Buon avvio del Sassuolo che si fa subito pericoloso con un colpo di testa di Cinquegrano su angolo di Mata, il portiere ucraino para. Poco dopo ci prova Mata dal limite dell'area, Bakus non si fa sorprendere. Brivido per Theiner alla mezzora quando uno spiovente dalla lunga distanza di Shotkal esce non troppo lontano alla sua destra. Sugli scudi ancora Bakus al 36' con un bell'intervento che manda in angolo l'insidioso sinistro di Mata. Al 40' da segnalare una iniziativa del Rukh, ...

