Ernesto Bassignano | nuovo live

Leggi su funweek

(Di martedì 21 marzo 2023) Per questo evento speciale che celebra i 50 anni di carriera di uno dei decani della canzone d’autore italiana si è scelta una parola antica e modernissima nello stesso momento: Recital. Perché in realtà si tratta di uno spettacolo inedito, montato per una speciale occasione, nel quale si ascolterà integrale anche il suo undicesimo e recente album, Siamo il Nostro Tempo. Le sue canzoni sono in fondo romanze senza tempo. Vengono dalla strada. Da incontri con sirene. Dal suono del silenzio e dalla paura. Sono ansie e sentimento. Grandi amori mai spenti. Voci da lontano. Immagini sfocate che sono ricordi presenti. Sono urli e bandiere per un popolo al balcone che si è giocato l’anima ed il cuore. Canzoni di un artista che molto ha dato alla musica. E che mai si arrende a dire basta. Perché sotto di lui scorre la strada e la strada lo accoglie incessante. Quello di ...