Enria: in Ue impossibile azzeramento sui bond (Di martedì 21 marzo 2023) Per il capo della Vigilanza bancaria europea il tipo di approccio seguito per l’acquisizione di Credit Suisse da parte dell’Ubs non sarebbe stato realizzabile nell’ambito del quadro europeo Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 marzo 2023) Per il capo della Vigilanza bancaria europea il tipo di approccio seguito per l’acquisizione di Credit Suisse da parte dell’Ubs non sarebbe stato realizzabile nell’ambito del quadro europeo

Enria: in Ue impossibile azzeramento sui bond Enria ha parlato di una "inversione di gerarchia" per gli investitori, sottolineando di ritenere che con i chiarimenti fatti dalla vigilanza Ue si sia "usciti da questa situazione, che ha creato un ... Il Sole 24 ORE Enria: in Ue impossibile azzeramento sui bond Lo ha sottolineato il capo della vigilanza Bce Andrea Enria in audizione alla commissione Econ del Parlamento europeo. Enria ha parlato di una «inversione di gerarchia» per gli investitori, ...