Empoli, infermiere spiate sotto la doccia in ospedale: tre tecnici indagati (Di martedì 21 marzo 2023) infermiere spiate sotto la doccia con una microcamera all’ospedale San Giuseppe di Empoli: rischiano il processo tre tecnici della manutenzione, dipendenti di una ditta esterna alla struttura, dopo che una delle operatrici sanitarie ha notato la trasmittente – grande poco più di una capocchia di spillo – all’interno dello spogliatoio femminile. Interferenze illecite nella vita privata aggravata da motivi abietti è il reato contestato agli indagati, ai quali il pm Sandro Cutrignelli ha notificato l’avviso di conclusione indagini. Verranno presto sentiti un cinquantasettenne fiorentino, un trentasettenne di San Miniato e un quarantunenne di Capraia e Limite, tutti dipendenti di un’azienda che lavora in appalto per la Asl Toscana Centro. Rischiano fino a ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023)lacon una microcamera all’San Giuseppe di: rischiano il processo tredella manutenzione, dipendenti di una ditta esterna alla struttura, dopo che una delle operatrici sanitarie ha notato la trasmittente – grande poco più di una capocchia di spillo – all’interno dello spogliatoio femminile. Interferenze illecite nella vita privata aggravata da motivi abietti è il reato contestato agli, ai quali il pm Sandro Cutrignelli ha notificato l’avviso di conclusione indagini. Verranno presto sentiti un cinquantasettenne fiorentino, un trentasettenne di San Miniato e un quarantunenne di Capraia e Limite, tutti dipendenti di un’azienda che lavora in appalto per la Asl Toscana Centro. Rischiano fino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corrierefirenze : Empoli, infermiere spiate nelle docce: in tre verso il processo - rep_firenze : Empoli, 70 infermiere e dottoresse spiate nello spogliatoio, chiuse le indagini. 'Interferenze illecite nella vita… - RPezzucchi : EmpoIi, infermiere spiate in doccia. Telecamera nello spogliatoio: 3 verso il processo - qn_lanazione : Infermiere spiate in ospedale: 'I responsabili vanno licenziati' -