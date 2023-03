Emergenza siccità | oggi la Cabina di regia Manca acqua per cittadini e agricoltura

(Di martedì 21 marzo 2023) - Probabilmente non ci sarà un super Commissario per la gestione dell'climatica ma, come ha anticipato ieri il ministro per l'Ambiente Pichetto, potrebbero essere dati poteri commissariali ...

- Probabilmente non ci sarà un super Commissario per la gestione dell'climatica ma, come ha anticipato ieri il ministro per l'Ambiente Pichetto, potrebbero essere dati poteri commissariali per opere lunghe e complesse, come le ...Insomma, dice il vice - presidente della Pat Mario Tonina , in questa fase d'la priorità andrà al settore agricolo in Trentino , ma non si nega la solidarietà ai territori limitrofi ...Allarme, Verona lavora a un piano per l'idrica., Adige ai minimi storici: e la situazione potrebbe aggravarsi. Lago di Garda in secca: "Si rischia una stagione turistica ...