Elly Schlein: «Tifavo Milan, ma poi ho scoperto di chi era»

Per chi tifa Elly Schlein – «Tifavo Milan, ma poi ho scoperto di chi era». Così Elly Schlein, da poco eletta come nuova segretaria del Partito Democratico alla domanda per quale squadra tifi. «Ora simpatizzo per il Bologna» ha continuato la politica alla trasmissione su Rai 2 "Stasera c'è Cattelan".

