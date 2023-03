Elly Schlein: 'La mafia non si combatte alzando il tetto del contante' (Di martedì 21 marzo 2023) Elly Schlein era a Milano, per partecipare alla grande manifestazione contro la mafia organizzata nel giorno della Memoria e dell'Impegno promossa da Libera. "Sono molto contenta di essere qua, è una ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023)era a Milano, per partecipare alla grande manifestazione contro laorganizzata nel giorno della Memoria e dell'Impegno promossa da Libera. "Sono molto contenta di essere qua, è una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Jasmine Cristallo, ex sardina oggi nella direzione Pd e fedelissima di Elly Schlein: «Se ciascuno differenziasse, c… - LaVeritaWeb : Non sono delle fabbrichette di prole conto terzi. La proposta di Elly Schlein di rendere la pratica legale in Itali… - DantiNicola : Speriamo che anche Elly #Schlein cambi posizione come Meloni, dato che nel 2017 da europarlamentare votò contro, co… - brug71 : RT @LaVeritaWeb: Non sono delle fabbrichette di prole conto terzi. La proposta di Elly Schlein di rendere la pratica legale in Italia è uno… - ivatroubles : RT @Vittori87874074: LA SINISTRA PUR DI RACIMOLARE VOTI, TUTELA DEPRAVATI E ASSASSINI Manifestazione Lgbt, la battaglia di Schlein imbaraz… -