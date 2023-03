Elisabetta Gregoraci, il vestito trasparente lascia tutti a bocca aperta: che schianto! (Di martedì 21 marzo 2023) Elisabetta Gregoraci si porta un premio a casa, ma ciò che lascia tutti senza parole è il look mozzafiato che ha scelto di indossare durante la premiazione: trasparenze a go go! La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci ha sempre avuto una passione per la moda. Dal primo momento in cui ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ha iniziato a collaborare con tantissimi brand, posando per molte campagne del mondo fashion. La Gregoraci riceve inoltre sempre inviti per le sfilate durante la settimana della moda, o eventi legati comunque alle presentazioni delle nuove collezioni. Persino suo figlio Nathan Falco Briatore, grazie alla mamma e al suo papà facoltoso, l'imprenditore Flavio Briatore, non solo ha iniziato a posare, ma ha anche lanciato una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 21 marzo 2023)si porta un premio a casa, ma ciò chesenza parole è il look mozzafiato che ha scelto di indossare durante la premiazione: trasparenze a go go! La showgirl calabreseha sempre avuto una passione per la moda. Dal primo momento in cui ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ha iniziato a collaborare con tantissimi brand, posando per molte campagne del mondo fashion. Lariceve inoltre sempre inviti per le sfilate durante la settimana della moda, o eventi legati comunque alle presentazioni delle nuove collezioni. Persino suo figlio Nathan Falco Briatore, grazie alla mamma e al suo papà facoltoso, l'imprenditore Flavio Briatore, non solo ha iniziato a posare, ma ha anche lanciato una ...

