Elisabetta Canalis | addio Brian? Clamoroso | cosa spunta in una foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023)ha fatto parlare di sé nei giorni scorsi per la presunta fine della relazione con il maritoPerri. I fan più attenti dell'ex velina, però, hanno notato un dettaglio sul suo profilo Instagram che potrebbe cambiare le carte in tavola. Laha fatto vedere il marito nelle sue storie per la prima volta dopo mesi. In un video in particolare si vede la figlia mentre pattina sul ghiaccio. A un certo punto la piccola, che sembra essere molto divertita, si lancia verso la mamma. Ed ecco che dietro di leiPerri, anche lui sui pattini. Lui, in lontananza, aiuta la figlia a darsi la spinta per pattinare. Perriin camera e quando capisce che lalo sta filmando, sembra cambiare rotta. I fan più attenti non solo hanno ...