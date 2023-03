Elezioni Quarto: formata coalizione a sostegno di Sabino (Di martedì 21 marzo 2023) Elezioni Quarto, formata la coalizione a sostegno di Antonio Sabino: Pd, M5S e 4 liste civiche per le amministrative 2023 Elezioni Quarto. Continua il percorso verso le amministrative 2023 del Comune di Quarto, per la colazione a sostegno del sindaco Antonio Sabino. Una coalizione progressista, riformista, democratica e civica che vede in campo le forze politiche e civiche del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Secone per Un’altra Città, Lista Quarto Libera, Lista Free Quarto e Lista Insieme Sabino Sindaco. Lo annuncia una comunicazione lo stesso Antonio Sabino. “Proseguire nel processo di cambiamento ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 marzo 2023)ladi Antonio: Pd, M5S e 4 liste civiche per le amministrative 2023. Continua il percorso verso le amministrative 2023 del Comune di, per la colazione adel sindaco Antonio. Unaprogressista, riformista, democratica e civica che vede in campo le forze politiche e civiche del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Secone per Un’altra Città, ListaLibera, Lista Freee Lista InsiemeSindaco. Lo annuncia una comunicazione lo stesso Antonio. “Proseguire nel processo di cambiamento ...

