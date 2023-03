Edoardo Donnamaria commenta l’eliminazione di Antonella Fiordelisi: “Colpa del suo malessere emotivo”. L’abbraccio fuori la casa del Grande Fratello Vip (Di martedì 21 marzo 2023) Edoardo Donnamaria eliminazione Fiordelisi. Nessuno si aspettava che Antonella Fiordelisi non andasse in finale. Eppure ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip c’è stato un altro colpo di scena. A soffiarle la finale è stata Sofia Giaele De Donà. Antonella Fiordelisi ha dovuto abbandonare il reality dopo aver perso al televoto. La sua eliminazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)eliminazione. Nessuno si aspettava chenon andasse in finale. Eppure ieri sera nella puntata delVip c’è stato un altro colpo di scena. A soffiarle la finale è stata Sofia Giaele De Donà.ha dovuto abbandonare il reality dopo aver perso al televoto. La sua eliminazione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maleccc_ : Io devo SAPERE se qualcuno ha riferito a Nellina che il Donnamaria che la ama di più non è Edoardo ma papà Vincenzo… - PieriniRebecca : RT @justdonnalisi: Da così a così. ?? Perché le fossette di Antonella Fiordelisi hanno un solo nome da sei mesi : Edoardo Donnamaria ??? #… - CryRiccobono : RT @JJLisa90: L'avvocato criminale Edoardo Donnamaria che scatena il panico, blocca la trasmissione e fa uscire Antonella perché vuole vede… - CryRiccobono : RT @_daemme_: c'è Alfonso Signorini che umilia e fa sentire in colpa una madre in diretta su Canale5 e poi c'è Edoardo Donnamaria. #GFvip… - FiollaBaron : RT @AngelaB58138688: Ma i #donnalisi si sono resi conto di essersi fatti fregare sia dalla madre di Antonella che da Edoardo Donnamaria, ch… -