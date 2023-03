Ed Sheeran su Disney+ | in arrivo il suo documentario

(Di martedì 21 marzo 2023)ha deciso di accogliere nel suo catalogo un progetto del tutto nuovo. Si tratta di Ed: Oltre la Musica, basato sulla vita dell’omonimo cantante. Ilsi pone l’obiettivo di indagare la storia del cantautore britannico sotto diversi punti di vista. Verranno trattati anche argomenti delicati che hanno inciso profondamente sulle scelte del diretto interessato. Abbonati subito aper non perdere l’di Ed: Oltre la Musica. Disdici quando vuoi!, inil nuovosu EdEd: Oltre la Musica si presenta come un titolo originale, contenente materiali inediti che sono stati raccolti nel corso del tempo. Non si tratterà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _edismyangel_ : RT @lonelyghvsts: prontissima a fare l’abbonamento a disney+ solo x vedere di documentario di quel cretino di ed sheeran - afnewsinfo : Disney+ | Ed Sheeran: Oltre la Musica – Disponibile dal 3 Maggio - DrApocalypse : Ed Sheeran: Oltre la Musica, il trailer della docuserie Disney+ - stormiXiena : RT @team_world: Ed Sheeran come non l'abbiamo mai visto ?? #TheSumOfItAll - rnbjunk : Ed Sheeran Italy arriva il documentario in esclusiva su #DisneyPlus, due giorni prima dell'uscita del nuovo album… -

l'unico documentario che ho realizzato è stato quello incentrato sulla scrittura delle mie canzoni ", ha dichiarato. "mi ha contattato per realizzare un documentario in quattro parti. + ha rilasciato il trailer ufficiale e la data d'uscita della docuserie in quattro parti Ed: Oltre la Musica, nella quale i produttori ...

In questa docuserie, riveleremo un lato di Ed Sheeran che i fan non hanno mai visto prima”, ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television. “Insieme a Fulwell 73, abbiamo creato ...Disney+ Hotstar on Tuesday announced the premiere of four-part docu-series “Ed Sheeran: The Sum of It All”, from May 3.