Ed Sheeran si racconta: la terribile malattia della moglie in gravidanza (Di martedì 21 marzo 2023) Non tende a scemare la tendenza di raccontare la vita dei grandi artisti attraverso delle docu-serie. L’ultimo in ordine cronologico è stato Ed Sheeran, che su Instagram ha lanciato The Sum of it All, progetto in quattro parti in uscita il 3 maggio su Disney+. Il pubblico avrà modo di conoscere il dietro le quinte, la realtà che non trova spazio sul palco. Dalle gioie alle profonde sofferenze, dall’infanzia segnata dalla balbuzie alla malattia di sua moglie. Il celebre cantante ha molto da dire e, proprio come in uno dei suoi album, sa offrire un mix esaltante di emozioni. The Sum of it All, Ed Sheeran si racconta Il trailer di The Sum of it All evidenzia quanto emozionante, struggente, dolce e divertente sarà la docu-serie su Ed Sheeran. Le prime immagini offrono ... Leggi su dilei (Di martedì 21 marzo 2023) Non tende a scemare la tendenza dire la vita dei grandi artisti attraverso delle docu-serie. L’ultimo in ordine cronologico è stato Ed, che su Instagram ha lanciato The Sum of it All, progetto in quattro parti in uscita il 3 maggio su Disney+. Il pubblico avrà modo di conoscere il dietro le quinte, la realtà che non trova spazio sul palco. Dalle gioie alle profonde sofferenze, dall’infanzia segnata dalla balbuzie alladi sua. Il celebre cantante ha molto da dire e, proprio come in uno dei suoi album, sa offrire un mix esaltante di emozioni. The Sum of it All, EdsiIl trailer di The Sum of it All evidenzia quanto emozionante, struggente, dolce e divertente sarà la docu-serie su Ed. Le prime immagini offrono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xsmileJg : RT @JustinTeamITA: ?? ED SHEERAN ANNUNCIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON JUSTIN BIEBER!!! ?? Racconta a Rolling Stone che hanno in programma u… - inlovewithjodie : RT @JustinTeamITA: ?? ED SHEERAN ANNUNCIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON JUSTIN BIEBER!!! ?? Racconta a Rolling Stone che hanno in programma u… - MichelleCaissi1 : RT @JustinTeamITA: ?? ED SHEERAN ANNUNCIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON JUSTIN BIEBER!!! ?? Racconta a Rolling Stone che hanno in programma u… - peachofbizzle : RT @JustinTeamITA: ?? ED SHEERAN ANNUNCIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON JUSTIN BIEBER!!! ?? Racconta a Rolling Stone che hanno in programma u… - jbitaliancrew : RT @JustinTeamITA: ?? ED SHEERAN ANNUNCIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON JUSTIN BIEBER!!! ?? Racconta a Rolling Stone che hanno in programma u… -