‘Ed Sheeran: Oltre la Musica’ dal 3 maggio su Disney+: «Momento giusto per far entrare il pubblico» (Di martedì 21 marzo 2023) Il 3 maggio su Disney+ debutta in tutto il mondo la docuserie in quattro parti Ed Sheeran: Oltre la Musica. I produttori di Fulwell 73 Productions condurranno gli spettatori in un viaggio intorno al mondo, mostrando come un improbabile bambino balbuziente sia diventato una delle più grandi superstar della musica mondiale e come siano nati i suoi più grandi successi. «Sono sempre stato molto cauto nella mia vita personale e privata. L’unico documentario che ho realizzato è stato quello incentrato sulla scrittura delle mie canzoni. – ha dichiarato Sheeran – Disney mi ha contattato per realizzare un documentario in quattro episodi e mi è sembrato il Momento giusto per aprire la porta e far entrare il pubblico. Spero che ... Leggi su funweek (Di martedì 21 marzo 2023) Il 3sudebutta in tutto il mondo la docuserie in quattro parti Edla Musica. I produttori di Fulwell 73 Productions condurranno gli spettatori in un viaggio intorno al mondo, mostrando come un improbabile bambino balbuziente sia diventato una delle più grandi superstar della musica mondiale e come siano nati i suoi più grandi successi. «Sono sempre stato molto cauto nella mia vita personale e privata. L’unico documentario che ho realizzato è stato quello incentrato sulla scrittura delle mie canzoni. – ha dichiarato– Disney mi ha contattato per realizzare un documentario in quattro episodi e mi è sembrato ilper aprire la porta e faril. Spero che ...

