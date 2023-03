“Ecco perché è stata eliminata”. Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip, la verità dei concorrenti (Di martedì 21 marzo 2023) NEWS TV. Antonella Fiordelisi, una dei personaggi più amati e odiati del GF Vip 7, eliminata dal reality show. Il colpo di scena è stato annunciato durante l’ultimo appuntamento in diretta con il programma, condotto dal noto presentatore Alfonso Signorini. Leggi anche: “GF Vip 7”, Daniele Dal Moro si scaglia contro il reality: una furia sui social Leggi anche: “GF Vip 7”, chi sarà la terza finalista? La bomba prima della puntata Antonella Fiordelisi GF Vip 7 eliminata La notizia della eliminazione di Antonella Fiordelisi ha subito scatenato reazioni contrastanti tra i fan del GF Vip 7. Molti sono stati i commenti sui social, con alcuni che si sono mostrati dispiaciuti per la sua uscita dal programma. Mentre altri hanno espresso la loro ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 marzo 2023) NEWS TV., una dei personaggi più amati e odiati del GF Vip 7,dal reality show. Il colpo di scena è stato annunciato durante l’ultimo appuntamento in diretta con il programma, condotto dal noto presentatore Alfonso Signorini. Leggi anche: “GF Vip 7”, Daniele Dal Moro si scaglia contro il reality: una furia sui social Leggi anche: “GF Vip 7”, chi sarà la terza finalista? La bomba prima della puntataGF Vip 7La notizia della eliminazione diha subito scatenato reazioni contrastanti tra i fan del GF Vip 7. Molti sono stati i commenti sui social, con alcuni che si sono mostrati dispiaciuti per la sua uscita dal programma. Mentre altri hanno espresso la loro ...

