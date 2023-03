“È sempre comprarsi un bimbo” Rico smonta i fan dell’utero in affitto

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 marzo 2023) L’utero individe e non poco. Ieri sera a Quarta Repubblica ne hanno discusso animatamente Alessandro, giornalista della Verità, Piero Sansonetti e Marilena Grassodonia di Sinistra Italiana. Il tema di partenza sarebbe l’invito del prefetto di Milano recapitato al sindaco Sala di fermare le trascrizioni automatiche dei certificati di nascita dei bambini delle famiglie arcobaleno nati all’estero. Discorso che ovviamente è legato a doppio filo con la cosiddetta “gestazione per altri” o “maternità surrogata”, due modi di chiamare quella tecnica dvietata in Italia ma ampiamente pratica all’estero. I toni si scaldano quandofa notare che la sinistra e il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, in assenza di altri argomenti, si siano buttati a capofitto su un tema – quello dei “diritti Lgbt” – che poco interessa alle ...