E’ morto Citto Maselli, regista politicamente impegnato (Di martedì 21 marzo 2023) E' morto all'età di 92 anni il regista Citto Maselli. Nato a Roma il 9 dicembre 1930, ad appena 14 anni, in piena occupazione nazista, si distingueva già alla testa dell’Unione degli studenti italiani per sostenere i movimenti di liberazione. Figlio di un critico d’arte, respira in casa letteratura e arte (sua sorella Titina muove già i primi passi come pittrice), incontra ospiti illustri che presto lo spingono a partecipare alle lotte del Partito Comunista. "Con grande dolore - scrive in una nota il segretario di Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo - debbo comunicare la notizia della morte, avvenuta poco fa, del compagno Citto Maselli. L`ho appena appreso dalla moglie, Stefania Brai, che gli è sempre stata vicina e a cui va l'abbraccio solidale di tutte le compagne e i compagni ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 marzo 2023) E'all'età di 92 anni il. Nato a Roma il 9 dicembre 1930, ad appena 14 anni, in piena occupazione nazista, si distingueva già alla testa dell’Unione degli studenti italiani per sostenere i movimenti di liberazione. Figlio di un critico d’arte, respira in casa letteratura e arte (sua sorella Titina muove già i primi passi come pittrice), incontra ospiti illustri che presto lo spingono a partecipare alle lotte del Partito Comunista. "Con grande dolore - scrive in una nota il segretario di Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo - debbo comunicare la notizia della morte, avvenuta poco fa, del compagno. L`ho appena appreso dalla moglie, Stefania Brai, che gli è sempre stata vicina e a cui va l'abbraccio solidale di tutte le compagne e i compagni ...

