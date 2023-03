Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SevenValaw : RT @c4oscalmo: correa lukaku dzeko d’ambrosio dimarco brozovic skriniar de vrij acerbi mkhitaryan handanovic dumfries gagliardini bellanova… - Claplaz : ATTACCO. Via Lukaku e Correa, tengo Dzeko e Lautaro, prendo uno bravo e un giovane. CENTROCAMPO. Via Brozo, faccio… - onanapresidente : RT @c4oscalmo: correa lukaku dzeko d’ambrosio dimarco brozovic skriniar de vrij acerbi mkhitaryan handanovic dumfries gagliardini bellanova… - Inter_DK : RT @c4oscalmo: correa lukaku dzeko d’ambrosio dimarco brozovic skriniar de vrij acerbi mkhitaryan handanovic dumfries gagliardini bellanova… - c4oscalmo : correa lukaku dzeko d’ambrosio dimarco brozovic skriniar de vrij acerbi mkhitaryan handanovic dumfries gagliardini… -

Tutta l'Inter è sotto esame, sia per i risultati che arriveranno a fine stagione, ma anche e soprattutto per quanto già avvenuto. Mezza ...... Skriniar che per anni ha tenuto in piedi la baracca è un corpo estraneo di questa squadra, preferisco non commentare giocatori comee Depalesemente inadeguati a tali livelli. La ...Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ci sono ben 11 calciatori in uscita nella prossima estate: Skriniar, Handanovic, Bellanova, Brozovic, Correa, D'Ambrosio, de, Dzeko, ...

VIDEO / Dumfries, De Vrij, Lukaku, Correa: Inter, una formazione in uscita fcinter1908

Dumfries poi merita un capitolo a parte ... I nerazzurri stanno discutendo con gli agenti di Stefan de Vrij e Edin Dzeko: “Il difensore – scrive Gazzetta – ha perso il posto da titolare, ma ha uno ...Da Brozovic a Dzeko e Lukaku, passando anche per Inzaghi sotto osservazione. I piani dei nerazzurri per la prossima stagione ...