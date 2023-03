Due concorrenti espulsi dal ‘Big Brother Brasil’ per presunte molestie sessuali – Video

(Di martedì 21 marzo 2023) BigBrasil Mentre il nostrano Grande Fratello Vip cerca di ripulirsi l’immagine, giudicata troppo volgare dalla stessa Mediaset, nell’edizione brasiliana del famoso reality succede assolutamente di peggio: la scorsa settimana, duesono, infatti, statidal programma pernei confronti di una loro compagna di gioco. A finire al centro dello scandalo sono stati il rapper trentenne Mc Guimé e il lottatore di arti marziali, trentatreenne, Antonio Carlos Jr., conosciuto anche con il nome d’arte “Cara De Sapato”. Nelle immagini immortalate dal reality, si vedono infatti i due toccare insistentemente il fondoschiena e il seno dell’influencer Dania Mendez, entrata nel loft come ospite direttamente dal programma, in onda su Telemundo, La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JessicaScotto91 : RT @serperuta: Lui si è messo a letto togliendosi calze e pantaloncini e lei aveva il pigiama Si sono svegliati e lui aveva calze e pantalo… - serperuta : Lui si è messo a letto togliendosi calze e pantaloncini e lei aveva il pigiama Si sono svegliati e lui aveva calze… - Maxpink132 : @Minsugaali E come te lo spiego ci hanno fatto sognare, e vivere un amore senza toccarsi ma con sguardi che valevan… - ciuppina : RT @CiupiSupporterr: Le uniche che ho visto darsi da fare con le pulizie sono state Milena e Nikita ED E' GRAVE QUESTA COSA, E CIOE' CHE SI… - CiupiSupporterr : Le uniche che ho visto darsi da fare con le pulizie sono state Milena e Nikita ED E' GRAVE QUESTA COSA, E CIOE' CHE… -

Troppe cose si dovrebbero dire riguardo il contenuto dell'Esodo; segnalo solodelle principali ...conto l'esistenza di altri dèi - perché che senso avrebbe la fedeltà se non ci fossero...Privacy dei dipendenti La policy sulla privacy di un'azienda è in genere dettata daaspetti: Le norme regolamentari e di conformità applicabili al luogo in cui i dipendenti vengono ...... notiamo un massiccio sostegno ai nostriin Cina e negli Stati Uniti. Tutto questo sta ...delle emissioni di CO2 dallo scarico all'incorporazione della sostenibilità e dei criteri di...

Lite casetta di Amici tra due alunni: cosa è successo nel daytime Tag24

Dovranno rispondere di truffa in concorso un uomo di 41 anni, già noto alla polizia, ed un altro di 28 anni, denunciati dagli agenti del Commissariato di Noto. Il 2 febbraio un uomo si era presentato ...Unica struttura toscana tra i finalisti. Necessari ancora tanti “like” e cuori su Facebook e Instagram. Partecipa anche tu ...