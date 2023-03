“Droni cinesi alla Russia”. L'inchiesta che inchioda Pechino sulle armi (Di martedì 21 marzo 2023) La Cina, nell'anno successivo all'invasione dell'Ucraina che ha dato inizio alla guerra, ha venduto Droni e loro componenti alla Russia per più di 12 milioni di dollari. La rivelazione arriva grazie ad un'inchiesta del New York Times basata sull'analisi dei dati doganali ufficiali russi forniti da una società terza. Secondo il quotidiano statunitense, la Cina ha fornito alla Russia un mix di prodotti della Dji, società tecnologica cinese leader nella realizzazione di Droni, e di una serie di aziende più piccole, spesso tramite piccoli intermediari ed esportatori. Le vendite ufficiali, secondo il Nyt, sono probabilmente solo una parte di un flusso più ampio di tecnologie attraverso canali non ufficiali che arriva in Russia ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) La Cina, nell'anno successivo all'invasione dell'Ucraina che ha dato inizioguerra, ha vendutoe loro componentiper più di 12 milioni di dollari. La rivelazione arriva grazie ad un'del New York Times basata sull'analisi dei dati doganali ufficiali russi forniti da una società terza. Secondo il quotidiano statunitense, la Cina ha fornitoun mix di prodotti della Dji, società tecnologica cinese leader nella realizzazione di, e di una serie di aziende più piccole, spesso tramite piccoli intermediari ed esportatori. Le vendite ufficiali, secondo il Nyt, sono probabilmente solo una parte di un flusso più ampio di tecnologie attraverso canali non ufficiali che arriva in...

