Droghe leggere, Schlein per la legalizzazione: “Contrasta le mafie” (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Elly Schlein è “favorevole” alla legalizzazione delle Droghe leggere. Lo ha detto con chiarezza la segretaria del Pd di ‘Stasera c’è Cattelan’ che andrà in onda questa sera su Rai 2. “Penso che sarebbe un buon modo di Contrastare le mafie e la criminalità organizzata, anche perché dove è stata fatta, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c’è un uso più consapevole, che non è un incentivo all’utilizzo soprattutto per la fascia preadolescenziale ed è sicuramente un modo per scalfire il crimine organizzato che gestisce il traffico di cannabis. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada”, ha affermato la segretaria. Quanto alla guida del partito e al peso per le aspettative su di lei, ammette: “La sento tutta l’ansia da prestazione, ma questo ci motiva a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Ellyè “favorevole” alladelle. Lo ha detto con chiarezza la segretaria del Pd di ‘Stasera c’è Cattelan’ che andrà in onda questa sera su Rai 2. “Penso che sarebbe un buon modo dire lee la criminalità organizzata, anche perché dove è stata fatta, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c’è un uso più consapevole, che non è un incentivo all’utilizzo soprattutto per la fascia preadolescenziale ed è sicuramente un modo per scalfire il crimine organizzato che gestisce il traffico di cannabis. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada”, ha affermato la segretaria. Quanto alla guida del partito e al peso per le aspettative su di lei, ammette: “La sento tutta l’ansia da prestazione, ma questo ci motiva a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendellavedova : “Le droghe leggere non esistono, no alla legalizzazione”. Il sottosegretario Mantovano ribadisce oggi in modo apodi… - GHERARDIMAURO1 : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein: 'Sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere per contrastare la criminalità organizzata. Pens… - 4lezia : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein: 'Sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere per contrastare la criminalità organizzata. Pens… - ChiesaRoch59 : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein: 'Sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere per contrastare la criminalità organizzata. Pens… - chiamatemibobo : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein: 'Sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere per contrastare la criminalità organizzata. Pens… -