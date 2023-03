Dopo Milano | anche Padova | il prefetto ai sindaci | «Bloccare i riconoscimenti anagrafici dei figli delle coppie omogenitoriali»

Leggi su open.online

(Di martedì 21 marzo 2023)il caso diva verso lo stop nella trascrizione dei certificati dei bambini con genitori dello stesso sesso. Lo scorso 19 gennaio ildel capoluogo euganeo, Raffaele Grassi (responsabile per tutta la provincia) ha ricevuto dal Ministero dell’Interno la circolare in cui viene richiesto ai prefetti di tutta Italia di recepire la sentenza n. 38162 della Corte di Cassazione a Sezione Unite del dicembre scorso, in cui si invitano ia uniformarsi a essa, bloccando ideinati con procreazione assistita nelle. Ildiha dichiarato: «È chiaro che ci sarà un ...