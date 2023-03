Dopo Garante privacy e Copasir, è l’ora dell’istruttoria Antitrust su TikTok (Di martedì 21 marzo 2023) L’Autorità Antitrust avvia un’istruttoria nei confronti di TikTok per la sfida “cicatrice francese”, quella in cui i ragazzini si danno dei forti pizzicotti in volto fino a lasciarsi un segno. Secondo l’Autorità mancano adeguati sistemi per vigilare sui contenuti pubblicati da terzi e non vengono applicate le linee guida delle società proprietarie della piattaforma, che contemplano la rimozione di contenuti pericolosi che istigano a suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta. L’ISTRUTTORIA Antitrust L’Antitrust ha contestato a TikTok, app bandita nelle scorse settimane da tutte le istituzioni dell’Unione europea, la mancata predisposizione di adeguati sistemi di monitoraggio per vigilare sui contenuti pubblicati dai terzi, secondo i parametri di diligenza richiesti, e soprattutto in presenza di ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) L’Autoritàavvia un’istruttoria nei confronti diper la sfida “cicatrice francese”, quella in cui i ragazzini si danno dei forti pizzicotti in volto fino a lasciarsi un segno. Secondo l’Autorità mancano adeguati sistemi per vigilare sui contenuti pubblicati da terzi e non vengono applicate le linee guida delle società proprietarie della piattaforma, che contemplano la rimozione di contenuti pericolosi che istigano a suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta. L’ISTRUTTORIAL’ha contestato a, app bandita nelle scorse settimane da tutte le istituzioni dell’Unione europea, la mancata predisposizione di adeguati sistemi di monitoraggio per vigilare sui contenuti pubblicati dai terzi, secondo i parametri di diligenza richiesti, e soprattutto in presenza di ...

