Don Pasquale Ferone, cantautore di Christian Music (Di martedì 21 marzo 2023) Don Pasquale è un sacerdote della provincia di Napoli che ama la Musica e compone canzoni di ispirazione cristiana, presenti su tutte le piattaforme digitali. Fin da piccolo ha iniziato a frequentare la chiesa con i propri familiari. A 15 anni impara a suonare la chitarra ed anima le varie celebrazioni e incontri di preghiera carismatica nella parrocchia. Dopo aver ricevuto il ‘Battesimo nello Spirito’, all’età di 10 anni, con un gruppo del Rinnovamento Carismatico Cattolico, inizia a maturare la scelta di entrare in seminario e diventa sacerdote nel 1998. Da sacerdote continua a coltivare ulteriormente la passione per la chitarra e dal 2017 inizia a comporre Musica di ispirazione cristiana. Il cantautore nel frattempo è diventato parroco in provincia e periferia di Napoli. Gli album al suo attivo: Certezza ... Leggi su thegametv (Di martedì 21 marzo 2023) Donè un sacerdote della provincia di Napoli che ama laa e compone canzoni di ispirazione cristiana, presenti su tutte le piattaforme digitali. Fin da piccolo ha iniziato a frequentare la chiesa con i propri familiari. A 15 anni impara a suonare la chitarra ed anima le varie celebrazioni e incontri di preghiera carismatica nella parrocchia. Dopo aver ricevuto il ‘Battesimo nello Spirito’, all’età di 10 anni, con un gruppo del Rinnovamento Carismatico Cattolico, inizia a maturare la scelta di entrare in seminario e diventa sacerdote nel 1998. Da sacerdote continua a coltivare ulteriormente la passione per la chitarra e dal 2017 inizia a comporrea di ispirazione cristiana. Ilnel frattempo è diventato parroco in provincia e periferia di Napoli. Gli album al suo attivo: Certezza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aubree35q : Gaetano Donizetti: Don Pasquale [Barbara Hendricks, Luca Canoncini, Gino Quilico, Gabriel Bacquier; Choeurs et Orch… - ilviboneseweb : Verso la Pasqua, a Pernocari realizzato un presepe con passione e morte di Cristo - taniaws98 : RT @Biagio960: Don Pasquale Cinquegrana e Salvatore Gambardella in grande forma Il testo moderno di Cinquegrana e la scala discendent… - a_saba78 : RT @Biagio960: Don Pasquale Cinquegrana e Salvatore Gambardella in grande forma Il testo moderno di Cinquegrana e la scala discendent… - EddieSaul7 : RT @Biagio960: Don Pasquale Cinquegrana e Salvatore Gambardella in grande forma Il testo moderno di Cinquegrana e la scala discendent… -