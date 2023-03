Don Backy | chi è la moglie ed ex attrice Liliana Petralia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 marzo 2023) Donal secolo Aldo Caponi, è legato alladal 1968: la donna ha reso il celebre cantautore padre di Emiliano, unico figlio della coppia. L’artista sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Serena Bortone. Firma di grandissime hit degli anni Sessanta e Settanta come Canzone, L’Immensità, pubblicati dalla Clan Celentano, label del “Molleggiato” con il quale ha instaurato una prolifica collaborazione realizzando testi come Pregherò, adattamento italiano di Stand By Me di Ben E King. In quel periodo inizia a lavorare anche nel cinema ed è proprio sul set di Super Rapina A Milano nel 1964 che incontra l’...