Domenico Lorusso alla guida del Comitato Mezzogiorno dei giovani imprenditori di Confindustria

(Di martedì 21 marzo 2023), presidente deilucani, è stato elettodelinterregionaledi, l’organo che raggruppa le rappresentanze delle regioni del Sud. L’elezione è avvenuta oggi. “La nomina rappresenta per il Gruppoe per tuttaBasilicata – ha comunicato la sigla lucana – un importante riconoscimento e impegna la Basilicata a essere protagonista di uno dei momenti più significativi e identitari del sistemale: tra le principali attività delinterregionale...

Il presidente dei giovani imprenditori lucani di Confindustria,, è stato eletto alla guida del Comitato interregionale Mezzogiorno dei giovani imprenditori dell'organizzazione, che ha fra i suoi compiti l'organizzazione del 38/ convegno di Capri, ...

All’unanimità, come nuovo presidente, è stato eletto l’altamurano Domenico Lorusso. La nomina rappresenta per il Gruppo Giovani e per tutta Confindustria del Mezzogiorno, un importante riconoscimento ...Somma, presidente di Confindustria Basilicata: "Un'altra importante occasione per dar voce alla Basilicata" | Attualità, Basilicata ...