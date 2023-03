Domeniche ecologiche: il 26 Marzo 2023 blocco del traffico a Roma – orari (Di martedì 21 marzo 2023) Domenica 26 Marzo 2023 ci sarà l’ultima domenica ecologica del 2022/2023.Il blocco della circolazione varrà per le fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. blocco auto domenica ecologica Roma: chi può circolare? Il provvedimento stabilisce che durante le Domeniche ecologiche non possono circolare le auto a benzina fino a Euro 5 e diesel fino a Euro 6. Il divieto vale anche per ciclomotori e motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e per i ciclomotori a due ruote e quattro tempi fino a Euro 2. Possono circolare invece: Veicoli elettrici Veicoli con alimentazione ibrida Veicoli con alimentazione monofuel a metano o GPL Veicoli con doppio sistema di alimentazione benzina-GPL o benzina-metano con omologazione Euro 3 ... Leggi su funweek (Di martedì 21 marzo 2023) Domenica 26ci sarà l’ultima domenica ecologica del 2022/.Ildella circolazione varrà per le fascee 7.30-12.30 e 16.30-20.30.auto domenica ecologica: chi può circolare? Il provvedimento stabilisce che durante lenon possono circolare le auto a benzina fino a Euro 5 e diesel fino a Euro 6. Il divieto vale anche per ciclomotori e motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e per i ciclomotori a due ruote e quattro tempi fino a Euro 2. Possono circolare invece: Veicoli elettrici Veicoli con alimentazione ibrida Veicoli con alimentazione monofuel a metano o GPL Veicoli con doppio sistema di alimentazione benzina-GPL o benzina-metano con omologazione Euro 3 ...

