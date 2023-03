Domani inizia il Ramadan: da Salah a Kanter fino al caso Muntari. Quante storie... (Di martedì 21 marzo 2023) Infortuni inventati, partite di notte, vere e proprie dispute tra salute e religione. Come ogni anno è tempo di compromessi tra lo sport e l'Islam, il mese di Ramadan è alle porte: gli atleti ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 marzo 2023) Infortuni inventati, partite di notte, vere e proprie dispute tra salute e religione. Come ogni anno è tempo di compromessi tra lo sport e l'Islam, il mese diè alle porte: gli atleti ...

