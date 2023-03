Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docenti neoassunti e vincolo triennale, mobilità con riserva a.s. 2023/24. E’ l’assegnazione provvisoria? Al moment… - ilcattivello : RT @ilcattivello: @mariopittoni Caro onorevole I docenti #neoassunti stanno aspettando risposte sullo scioglimento della riserva? Cosa dobb… - Vera8216 : @orizzontescuola I docenti motivati sono docenti liberi e svincolati! #novincoli #monilitapertutti anche per i neoassunti - Vera8216 : @TecnicaScuola E si torni a permettere ai docenti di spostarsi liberamente negli istituti! #novincoli #mobilita per i #neoassunti - GallioneGiorgia : RT @ilcattivello: @mariopittoni Caro onorevole I docenti #neoassunti stanno aspettando risposte sullo scioglimento della riserva? Cosa dobb… -

... cosa significa 24:43 Possono presentare domanda idella secondaria di primo grado con ... Sono obbligato a fare la domanda 33:15 Ipossono/devono fare domanda per commissario ...Mobilità 2023/24 Isuddetti, ossia assunti da GPS nell'a.s. 2021/22 a tempo determinato e ... 36/2023), previsto per idall'art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 e dall'art. 399/3 del D.lgs. ...... la dottoressa Anna Maria Isidori , in un clima di condivisione, ha avviato le attività relative alla formazione dei, coinvolgendo tutti i dirigenti dell'Ambito al fine di offrire ...

Docenti neoassunti e vincolo triennale, mobilità con riserva a.s. 2023/24. E’ l’assegnazione provvisoria Al momento divieto per l’interprovinciale Orizzonte Scuola

Mobilità docenti 2023 chi avrà il trasferimento scuola e chi no: tutti i casi di vincolo triennale per neoassunti, sostegno e legge 104 ...Come è noto, i docenti immessi in ruolo con decorrenza (anche solo giuridica) l’1° settembre 2022, sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, p ...