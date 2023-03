(Di martedì 21 marzo 2023) Non si pente di nulla, Novak. Rimanendo fedele a quello che ha sempre detto e che è sempre stato, il serbo in un'intervista alla Cnn fatta a Dubai, dove si sta allenando, ha ribadito di non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: #Djokovic senza rimpianti: 'Avrei voluto giocare in Usa, ma non rinnego le mie scelte' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Djokovic senza rimpianti: 'Avrei voluto giocare in Usa, ma non rinnego le mie scelte' - Gazzetta_it : #Djokovic senza rimpianti: 'Avrei voluto giocare in Usa, ma non rinnego le mie scelte' - paoloppa : @paolobertolucci Djokovic secondo senza giocare tutti i tornei americani e senza i punti Wimbledon. - Pescefreddo : @andrea070767 @paolobertolucci Difficile..epoche diverse. Ma..Becker è un Wawrinka che ha vinto 3 slam in più ma in… -

"No, non ho rimpianti", ha dettoin un'intervista con Becky Anderson. "Ho imparato nella mia vita che i rimpianti ti trattengono e fondamentalmente ti fanno vivere nel passato. E non voglio ...Il 're' di questa doppietta è proprio Novak, che l'ha fatto per quattro anni: nel 2011, ... nel 2017, per la terza volta in carriera; stesso anno in cui ha vinto Indian Wellslasciare un ...... gli altri trionfi nei major di giocatori diversi da, Federer, Murray e Nadal si sono ... eperdere un set, contro la canadese Leylah Fernandez. Quest'anno sarà la volta della più attesa ...

Djokovic senza rimpianti: "Avrei voluto giocare in Usa, ma non rinnego le mie scelte" La Gazzetta dello Sport

Non si pente di nulla, Novak Djokovic. Rimanendo fedele a quello che ha sempre detto e che è sempre stato, il serbo in un’intervista alla Cnn fatta a Dubai, dove si sta allenando, ha ribadito di non ...Carlos Alcaraz dovrà vincere il Masters 1000 di Miami per non perdere nuovamente la vetta del ranking mondiale ai danni di Novak Djokovic. Lo spagnolo ha dimostrato di aver superato i problemi fisici ...