Divieto unghie finte scuola Torino, Pizza: “Sbagliato. Per educare bisogna ragionare” (Di martedì 21 marzo 2023) Divieto unghie finte scuola Torino, è la dirigente di un istituto comprensivo a bandire disegni eccentrici accompagnati da perline e colori accesi. Mentre altre scuole vietano minigonne, infradito, forse dopo aver constatato un dresscode improprio al contesto. L’idea di vietare è corretta? Ne abbiamo parlato con Paola Pizza, psicologa della moda, ad Open Day, su ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023), è la dirigente di un istituto comprensivo a bandire disegni eccentrici accompagnati da perline e colori accesi. Mentre altre scuole vietano minigonne, infradito, forse dopo aver constatato un dresscode improprio al contesto. L’idea di vietare è corretta? Ne abbiamo parlato con Paola, psicologa della moda, ad Open Day, su ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : «Niente unghie finte in classe, sono pericolose». Il divieto in una scuola media di Alpignano - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: 'NEL TORINESE «Niente unghie finte in classe, sono pericolose». Il divieto in una scuola media di Alpignano di Redazio… - occhio_notizie : Più che un divieto è un'indicazione che arriva direttamente dalla dirigente di un istituto comprensivo di Alpignano… - SkyTG24 : #Torino, unghie finte vietate in una scuola: rischi per salute e sicurezza - EnzoCherici : Che ne pensate? ?? -