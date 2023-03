Dispositivo di traffico per la visita del Presidente della Repubblica a Napoli (Di martedì 21 marzo 2023) In occasione della visita a Napoli del Presidente della Repubblica è stato istituito un particolare Dispositivo di traffico. Istituzione, per i giorni 22 e 23 marzo 2023, di un particolare Dispositivo di traffico in alcune strade cittadine, in occasione della visita del Presidente della Repubblica. Istituire: A) dalle ore 8:00 a fine cessate esigenze del Leggi su 2anews (Di martedì 21 marzo 2023) In occasionedelè stato istituito un particolaredi. Istituzione, per i giorni 22 e 23 marzo 2023, di un particolarediin alcune strade cittadine, in occasionedel. Istituire: A) dalle ore 8:00 a fine cessate esigenze del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Mattarella a Napoli, strade chiuse e soste vietate per 2 giorni: il dispositivo di traffico - spagnuolo_mara : RT @anmnapoli: ????#Linee147 - 182 - 184 - C52 e 460A: per effetto del dispositivo di traffico attuato in piazza Cavour per consentire l'effe… - anmnapoli : ????#Linee147 - 182 - 184 - C52 e 460A: per effetto del dispositivo di traffico attuato in piazza Cavour per consenti… - biancacle : RT @ComuneNapoli: ????Divieto di sosta con rimozione coatta in varie strade cittadine per consentire le attività di pulizia da parte di ASIA… - PaolaPoce_58 : RT @ComuneNapoli: ????Divieto di sosta con rimozione coatta in varie strade cittadine per consentire le attività di pulizia da parte di ASIA… -