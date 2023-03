Discorso presidente Rocca | gli ultimi interventi dei consiglieri

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 marzo 2023) ll Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, si è riunito oggi per la seconda giornata della seduta di insediamento della XII legislatura per proseguire con glideiregionali, sulprogrammatico deldella Regione, Francesco. In apertura dei lavori ildel Consiglio invita l’aula ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della mafia, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di queste, che cade proprio il 21 marzo. Il dibattito si riapre con l’intervento di Marta Bonafoni (Lista D’Amato) “ho molto apprezzato il suo aver voluto iniziare questa legislatura con il richiamo all’astensionismo, una patologia di sistema. E’ il tema di tutti noi, dei prossimi anni, tutti ...