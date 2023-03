Disco Boy: rilasciato il primo singolo della colonna sonora del film di Giacomo Abbruzzese (Di martedì 21 marzo 2023) Ecco il primo singolo tratto dalla colonna sonora originale del film Disco Boy di Giacomo Abbruzzese, vincitore dell'Orso d'Argento alla 73ma Berlinale. Con il primo singolo tratto dalla colonna sonora originale di Disco Boy, il lungometraggio di Giacomo Abbruzzese premiato con l'Orso d'Argento alla Berlinale 2023, Vitalic svela il tema principale del film, attualmente al cinema nelle principali città italiane distribuito da Lucky Red. Influenzato dai lavori di Giorgio Moroder ('Midnight Express') e Wendy Carlos ('A Clockwork Orange'), 'Disco Boy' (The Rising)' rivela il suono retro-futurista che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023) Ecco iltratto dallaoriginale delBoy di, vincitore dell'Orso d'Argento alla 73ma Berlinale. Con iltratto dallaoriginale diBoy, il lungometraggio dipremiato con l'Orso d'Argento alla Berlinale 2023, Vitalic svela il tema principale del, attualmente al cinema nelle principali città italiane distribuito da Lucky Red. Influenzato dai lavori di Giorgio Moroder ('Midnight Express') e Wendy Carlos ('A Clockwork Orange'), 'Boy' (The Rising)' rivela il suono retro-futurista che ...

