Disabili Roma | De Gregorio Civica Calenda | “Basta proclami Subito un piano per garantire mobilità di tutti”

"Spostarsi a Roma? Un vero incubo per chi rientra nelle categorie fragili, e dunque anziani, Disabili, ma anche tante mamme con passeggini al seguito. Poi scoppia il caso e qualcuno si ricorda del problema. È assolutamente impensabile inseguire l'emergenza, soprattutto considerato che nella nostra città scene come quella accaduta al Colosseo ai danni della turista americana si ripetono con un ritmo quasi quotidiano. È arrivato piuttosto il momento che il Sindaco e l'assessore Patané mettano da parte i proclami e si attivino per portare avanti un piano serio che garantisca indistintamente, proprio a partire dai cittadini che hanno maggiore difficoltà, l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico. Tra l'altro considerato l'avvicinarsi di due eventi come il Giubileo del 2025 o l'Expo del 2030, il ...

