Diretta Giudice Sportivo: le decisioni sul derby LIVE (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA - Grande attesa per le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, chiamato a giudicare cosa è accaduto durante e nell'immediato post partita del derby. Saranno decisivi i referti degli ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA - Grande attesa per ledelGerardo Mastrandrea, chiamato a giudicare cosa è accaduto durante e nell'immediato post partita del. Saranno decisivi i referti degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Diretta Giudice Sportivo: le decisioni sul derby LIVE: Commenti esclusivi, le parole, i momenti salienti di una gio… - LALAZIOMIA : Diretta Giudice Sportivo: le decisioni sul derby LIVE - Rolfi39 : RT @TgrRaiSicilia: Prima il video in diretta social con insulti alla Polizia, poi i calci agli agenti. Per il 23enne il giudice ha disposto… - LarryKonigsberg : 2. E’ molto complicato risalire nella catena di comando per arrivare a stabilire la diretta responsabilita’ di un c… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Prima il video in diretta social con insulti alla Polizia, poi i calci agli agenti. Per il 23enne il giudice ha disposto… -