“Dipendente dalla cocaina”. Choc a “Belve”, la rivelazione del famoso attore italiano lascia tutti senza parole (Di martedì 21 marzo 2023) NEWS TV. Il famoso attore italiano è stato ospite dell’ultima puntata di quest’anno di “Belve”. Qui il Vip si racconta senza filtri nello studio di Francesca Fagnani, tra vita privata, sentimentale e ovviamente la sua grande carriera come attore. Quello che però è emerso di così sconvolgente, durante l’intervista, è stato il capitolo dedicato alla cocaina. Ebbene sì, l’attore ne è stato Dipendente. Leggi anche: Ornella Vanoni scatenata a “Belve”: la cantante si racconta a 360° Leggi anche: “Mi sono innamorata di una donna”. Belve, il clamoroso outing dell’amata attrice italiana Claudio Amendola: la sua carriera e il successo Claudio Amendola è un attore ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 marzo 2023) NEWS TV. Ilè stato ospite dell’ultima puntata di quest’anno di “”. Qui il Vip si raccontafiltri nello studio di Francesca Fagnani, tra vita privata, sentimentale e ovviamente la sua grande carriera come. Quello che però è emerso di così sconvolgente, durante l’intervista, è stato il capitolo dedicato alla. Ebbene sì, l’ne è stato. Leggi anche: Ornella Vanoni scatenata a “”: la cantante si racconta a 360° Leggi anche: “Mi sono innamorata di una donna”., il clamoroso outing dell’amata attrice italiana Claudio Amendola: la sua carriera e il successo Claudio Amendola è un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enricoballetto : Tutti che sentono l'irrefrenabile bisogno di fare qualche rivelazione privata in Rai a Belve, strano no? proprio tu… - Corriere : Claudio Amendola: «Sono stato dipendente dalla cocaina. Ne sono uscito grazie ai figli» - lasiciliait : Amendola a Belve: «Sono stato dipendente dalla cocaina. Ne sono uscito per i figli» -