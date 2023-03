Diciottenne ucciso a Napoli per una scarpa sporca: fermato un giovane (Di martedì 21 marzo 2023) A sparare contro Francesco Pio Maimone sarebbe stato un coetaneo interrogato in queste ore: avrebbe legami con la criminalità organizzata. Sabato il corteo da Pianura 'per chiedere ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) A sparare contro Francesco Pio Maimone sarebbe stato un coetaneo interrogato in queste ore: avrebbe legami con la criminalità organizzata. Sabato il corteo da Pianura 'per chiedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : L'amico del diciottenne ucciso: «Gli spari, Pio che si accascia Ho provato a rianimarlo, è morto tra le mie braccia» - rep_napoli : Napoli, diciottenne innocente ucciso: ventenne interrogato per l'omicidio di Francesco Pio [di Dario del Porto] [ag… - giusyutano : RT @Tg3web: Potrebbe essere stato colpito da due pallottole sparate durante una lite per una scarpa macchiata Francesco Pio, il diciottenne… - infoitinterno : Napoli, diciottenne innocente ucciso: un sospettato interrogato per l'omicidio di Francesco Pio - rep_napoli : Napoli, diciottenne innocente ucciso: un sospettato interrogato per l'omicidio di Francesco Pio [di Dario del Porto… -