'Diciamo sì alle spese militari e ci mettiamo la faccia'

(Di martedì 21 marzo 2023) AGI - "Questo governo non ha mai fatto mistero di voler aumentare i propri stanziamenti in, come hanno fatto governi precedenti un po' di soppiatto, senza metterci la". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. "Rispettare gli impegni assunti - ha osservato - è vitale per la credibilità e la sovranità nazionale: la libertà ha un prezzo, se non saremo in grado di difenderci qualcuno lo farà per noi ma non lo farà gratuitamente, imporrà i suoi interessi". Il sostegno all'Ucraina "sarà assicurato in ogni ambito fino a quando sarà necessario, continueremo a farlo senza calcolare ogni tipo di impatto sul consenso, perché è giusto farlo, anche sul piano dei valori. L'aiuto militare all'Ucraina è necessario" ha proseguito la premier ...