Dichiarazione sostitutiva atto notorietà: impedimento alla sottoscrizione della dichiarazione, rappresentanza legale e modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. Scarica 4 allegati (Di martedì 21 marzo 2023) Cosa accade nel caso in cui il dichiarante fosse impossibile a firmare per analfabetismo o impedimento fisico? In tale circostanza il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, raccoglie la dichiarazione di chi non sa o non può firmare (analfabetismo o impedimento fisico), attestando contestualmente anche la motivazione dell'impedimento. In caso di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, la dichiarazione può essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, che ne accerta l'identità ed attesta anche la motivazione dell'impedimento. Le disposizioni del presente ...

