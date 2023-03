Dialogare, confrontarsi, crescere insieme. L’evento alla Moschea di Roma (Di martedì 21 marzo 2023) Il 19 marzo si è tenuto a Roma, nella Grande Moschea un evento internazionale una iniziativa di dialogo e confronto tra le tre religioni monoteiste. Un momento che ha assunto ancora più valore considerato il particolare momento che stiamo vivendo, finalizzato ad abbracciare, seppur virtualmente, il mondo intero. Un gesto simbolico di pace e di fratellanza, quando nel cuore dell’Europa la guerra provoca ogni giorno morte e distruzione. L’evento, organizzato dal Centro islamico culturale d’Italia (presso la Grande Moschea di Roma), è stato patrocinato da United States Foreign Trade Istitute, Itria Cel (Commissione Internazionale Mariana Cristiano-Islamica del Vaticano), Cei e Comunità ebraica. Numerosi gli interventi. All’iniziativa hanno partecipato Cristina Di Silvio (Director of International ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) Il 19 marzo si è tenuto a, nella Grandeun evento internazionale una iniziativa di dialogo e confronto tra le tre religioni monoteiste. Un momento che ha assunto ancora più valore considerato il particolare momento che stiamo vivendo, finalizzato ad abbracciare, seppur virtualmente, il mondo intero. Un gesto simbolico di pace e di fratellanza, quando nel cuore dell’Europa la guerra provoca ogni giorno morte e distruzione., organizzato dal Centro islamico culturale d’Italia (presso la Grandedi), è stato patrocinato da United States Foreign Trade Istitute, Itria Cel (Commissione Internazionale Mariana Cristiano-Islamica del Vaticano), Cei e Comunità ebraica. Numerosi gli interventi. All’iniziativa hanno partecipato Cristina Di Silvio (Director of International ...

